Podcast: A importância da fidelidade

A base de hoje é uma bela lição no capítulo 3 de Malaquias

De todas as promessas do Senhor, a chegada do Messias era a mais aguardada de todas, desde Gênesis. No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (27), você vai saber que no capítulo 3 de Malaquias Deus já dizia que estava um mensageiro (João Batista) que prepararia o caminho para a chegada de Jesus. Este trecho também fala sobre a importância da fidelidade e devolução dos dízimos e ofertas voluntárias. O Senhor não precisa de nosso dinheiro, nós é precisamos estar aliados aos planos Dele. Acompanhe acima.