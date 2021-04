Chegamos hoje ao capítulo 2 de Sofonias

Compartilhamentos

Sofonias era o tetraneto do rei Ezequias, e seu nome significa ‘o Senhor o escondeu’. No início do capítulo 2, ele pede que o povo se una antes do Dia do Senhor. No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (7), vamos lembrar que é preciso buscar a humildade e a retidão para estarmos preparados para este grande dia e também para os dias atuais. Acompanhe acima a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.