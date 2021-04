Podcast: A mensagem que deve alcançar todos os povos

Finalizamos hoje a leitura e análise do Antigo Testamento

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (28), chegamos ao último capítulo de Malaquias e ao último livro do chamado Antigo Testamento. Deus prometeu enviar um mensageiro para unir os corações, e o mensageiro é identificado como Elias. Mas seria o mesmo Elias que foi arrebatado aos céus em um redemoinho de fogo sem passar pela morte? Se passariam 400 anos sem um novo profeta até o nascimento de João Batista, “a voz Daquele que clama no deserto”. Acompanhe acima a análise deste belo capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.