Podcast: A palavra tem poder

A base de hoje é uma bela análise do capítulo 7 do Livro de Zacarias

A palavra tem poder, principalmente a Palavra de Deus. Tem o poder de nos consolar, advertir e inspirar. Mas se endurecemos nosso coração, ela não nos alcançará. Esse foi o problema do antigo Israel. No podcast de meditação bíblica deste sábado (17), vamos saber que nós escolhemos as consequências quando não seguimos essa palavra. A base de meditação de hoje é o capítulo 7 do Livro de Zacarias. Acompanhe acima na análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Se quiser acompanhar o culto deste sábado clique aqui.