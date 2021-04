Chegamos hoje ao capítulo 14 de Zacarias

Zacarias foi um profeta que atuou quando o povo de Israel tinha voltado do cativeiro babilônico. O recomeço era difícil, e a reconstrução do templo tinha sido interrompida por pressão dos povos vizinhos. No podcast de meditação bíblica deste sábado (24), você vai saber que o profeta garante que os remanescentes de todos os povos, mesmo não sendo judeus, poderão adorar a Deus permanentemente, presencialmente. Acompanhe o culto de hoje clicando aqui.