A base de hoje é Zacarias, capítulo 3

Compartilhamentos

Deus deseja fazer morada em nossos corações. No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (12), você vai saber que a terceira visão de Zacarias revela que o plano divino permanece, e mostra que Deus também estava olhando para outro povo. A igreja, que somos todos nós, estava recebendo as promessas que o antigo Israel rejeitou. Ouça acima quais são essas promessas de Deus com a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.