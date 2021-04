Podcast: As promessas de vida e paz

Chegamos hoje a análise do capítulo 9 do Livro de Zacarias

O capítulo 9 de Zacarias contém o julgamento das nações e a vinda de um messias, numa clara conexão com os evangelhos. No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (19), você vai entender porque Jesus se apresentou de forma humilde e que o profeta Zacarias já falava na segunda volta do Filho de Deus num evento espetacular. Os redimidos viverão e serão bem cuidados. São promessas de esperança, vida e paz. Acompanhe acima a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.