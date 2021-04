Podcast: Bençãos x deveres

A base da meditação de hoje é o capítulo 8 de Zacarias

Compartilhamentos

Após uma dura e necessária repreensão, Zacarias relata uma mensagem de restauração e salvação. Jerusalém seria a morada do Senhor dos Exércitos. No podcast de meditação bíblica deste domingo (18), há a descrição de como essa cidade seria maravilhosa para viver. O exílio acabou, não haveria mais o que temer com as promessas do Senhor, mas o povo teria deveres. Ouça acima a análise do capítulo 8 do Livro de Zacarias com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.