Podcast: Cada escolha traz uma consequência

Reflita sobre a trajetória de Naum em Nínive, a mesma cidade que tinha sido visitada por Jonas

Depois do dia da mentira, o dia da maior das verdades. Neste dia em que se relembra o sacrifício na Cruz, chegamos ao capítulo 3 do Livro da Naum. No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (2), você vai saber que, ao contrário de Jonas, Naum não bem recebido em Nínive. Deus graciosamente concede liberdade para que as pessoas escolham se aproximar ou se afastar Dele, e cada escolha traz uma consequência. Acompanhe acima na análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.