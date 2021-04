Chegamos hoje a mais um livro, Ageu

No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (9), chegamos a um novo livro da Bíblia, Ageu, profeta que viveu na época da reconstrução do Templo de Jerusalém. Essa obra se tornou uma prioridade para o povo, pois eles sabiam que não devemos deixar de congregar e de priorizar a Deus. É preciso buscar primeiro ao Senhor para que todas as outras coisas venham. Ouça a análise acima com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.