Podcast: Conhecer a Bíblia, não é o mesmo que conhecer Jesus

Analisamos hoje o capítulo 2 de Mateus

O fato de Jesus ter vindo ao mundo só dará resultado para nós se dermos lugar a Ele em nossos corações. Existem três tipos de pessoas: as que o odeiam, os cristãos negligentes, e os fiéis como os magos que presentearam o Filho do Homem e eram sábios, estudiosos. Conhecer a Bíblia não quer dizer conhecer a Jesus se for apenas superficialmente. Acompanhe acima, nesta sexta-feira (30), a análise do capítulo 2 de Mateus com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.