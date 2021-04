Podcast: É hora de sermos fortalecidos

Compartilhamentos

No podcast de meditação bíblica desta terça-feira, chegamos ao capítulo 10 de Zacarias. Na Palestina, os agricultores aproveitam as chuvas temporã, que marcam o início do plantio, e a serôdia, que cai antes da colheita. Na Bíblia, essas duas expressões têm outros significados: renascimento espiritual e aperfeiçoamento do caráter e mudanças dos hábitos. Jesus buscará seu povo remanescente após uma sacudidura. É hora de sermos fortalecidos no Senhor. Acompanhe acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Ele faz um alerta aos líderes religiosos.