Podcast: É preciso aceitar a correção e crescer

Chegamos ao terceiro capítulo de Sofonias

No capítulo 3 de Sofonias, Deus vai direto ao ponto ao explicar o núcleo do grande problema de Israel: a falta de vontade de ouvir ao Senhor, de confiar Nele e aceitar Sua correção. No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (8), vamos ver que Deus estava decepcionado porque o povo não queria ouvir a sua voz, assim como hoje no grande conflito em que estamos envolvidos. Nossa maior dificuldade não é a pandemia. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.