Chegamos hoje (3) ao Livro de Habacuque, que reproduz um diálogo com Deus

A leitura e análise diária da Bíblia chega hoje (3) a um novo livro, Habacuque. Mais do que uma obra de profecia, esta obra registra um diálogo entre o profeta e Deus, que responde a inúmeras perguntas dele. Há questões sobre acontecimentos dentro do próprio povo de Deus que ele não aceitava e queria ser ouvido pelo Senhor, que responde. Acompanhe acima na análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.