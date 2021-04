Podcast: Nosso exemplo deve inspirar

A base de hoje (26) é o capítulo 2 de Malaquias

Compartilhamentos

No capítulo 2 de Malaquias, Deus avisa aos sacerdotes que amaldiçoaria suas benções porque eles não estavam honrando verdadeiramente ao Senhor. Seus corações estavam longe, mesmo durante os antigos rituais de expiação. Por meio de nossas palavras e nossas ações, representamos Aquele e nos ama e morreu por nós. Com nosso exemplo, devemos inspirar outras pessoas. Acompanhe acima a análise do capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Boa semana!