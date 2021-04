Vamos analisar hoje o capítulo 5 do Livro de Zacarias

Mais uma visão é dada a Zacarias. Nesta quinta-feira (15), vamos analisar junto com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, o capítulo 5 deste livro, onde uma visão inclui várias alegorias, entre elas um livro voador com mais de 10 metros de comprimento. E mais uma vez, o anjo do Senhor ajuda o profeta a interpretar os sinais enviados. Mais cedo ou mais tarde, Deus julgará todos os ladrões e mentirosos. Todos responderão por seus atos. Ouça acima.