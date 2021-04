Chegamos hoje ao terceiro e último capítulo do Livro de Habacuque, que termina com uma poesia

No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (5), chegamos ao capítulo 3 do Livro de Habacuque. O livro que começa com uma lamentação termina com uma canção onde o profeta pede que Deus tenha misericórdia. Ainda que a terra não floresça, eu me alegro no Senhor. Nada me faltará se tenho Deus e salvação em Jesus. Viver na fé, é confiar Naquele que já mais falhará. Acompanhe acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.