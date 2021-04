Podcast: O que temos oferecido?

Chegamos hoje ao último livro profético do Antigo Testamento, Malaquias

No podcast de meditação bíblica deste domingo (25), chegamos ao último livro profético do Antigo Testamento, Malaquias, o último profeta antes de João Batista e do nascimento de Cristo. Ele transmitiu uma mensagem de Deus: ‘Eu vos tenho amado’. Você vai saber hoje que Malaquias é a junção de suas palavras ‘meu mensageiro’, e que neste capítulo Deus pergunta ao povo: ‘o que tens me ofertado?’. ‘Se sou o Pai, onde está a minha honra?’ Acompanhe acima a análise do primeiro capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.