Chegamos hoje (16) ao capítulo 6 do livro do profeta Zacarias

Em praticamente todas as visões de Zacarias, há uma espécie de ritual onde o profeta levanta os olhos desviando da perspectiva terrestre. “Levantei os olhos e vi”. No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (16), vamos analisar o capítulo 6 deste livro que traz mais uma visão com um significado cheio de esperança. Acompanhe acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.