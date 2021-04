Podcast: Qual é a nossa primeira preocupação?

Chegamos neste domingo (11) a um novo livro, Zacarias

Neste domingo (11), começamos a analisar um novo livro, Zacarias. Era o ano 520 antes de Cristo quando Deus chamou este profeta para se unir a Ageu com o objetivo de despertar os judeus que tinham retornado do cativeiro. O povo estava voltando a cumprir os mandamentos e rituais. No capítulo 1, o profeta narra suas primeiras visões. O Senhor disse: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia. Mas qual será a nossa primeira preocupação? Acompanhe acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.