Podcast: Quando a dúvida vier, lembre das promessas

O capítulo 3 de Zacarias traz uma visão reveladora

No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (13), o capítulo 3 de Zacarias traz a noção do que é o grande conflito entre a obra de Cristo e a obra do inimigo, Satanás. Uma visão reveladora ilustra essa peleja, mas a graça de Deus repreendeu o inimigo, assim como acontece todos os dias. Deus nos ama e seu anjo nos defende. Sigamos em frente e olhemos para as promessas quando a dúvida surgir diante das dificuldades. Ouça acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.