Podcast: Que linguagem Deus precisa usar para chamar a sua atenção?

Nesta terça-feira (6), começamos a analisar mais um livro da Bíblia, Sofonias, profeta que atuou durante o reinado de Josias, monarca que assumiu Judá quando tinha apenas 8 anos de idade. O povo de Deus tinha misturado atos religiosos que estavam distantes do Senhor e estava mais preocupado com os lucros em seus negócios. Josias conseguiu fazer um profundo processo de reavivamento da cidade. Que linguagem Deus precisa usar para chamar a sua atenção hoje? Ouça acima a análise do capítulo 1 de Sofonias com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.