Podcast: Rituais não salvam. Só a rendição de coração

Bse de hoje é o capítulo 2 de Ageu

O profeta Ageu foi escolhido por Deus para sacudir o povo de Israel que estava em frangalhos após décadas de cativeiro na Babilônia. E deu certo. Os líderes eclesiásticos da época saíram da letargia e a população reconstruiu o templo de Jerusalém em 4 anos, o que era importante para a primeira vinda de Cristo. Ageu já dizia: Virá o desejado de todas as nações. Até então, a espiritualidade do povo era o reflexo do templo: inacabado, um esqueleto. Mas rituais não salvam ninguém, só a rendição de coração. Acompanhe acima a análise. Neste sábado (10) tem culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Acompanhe clicando aqui.