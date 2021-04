Podcast: Se deixarmos, Ele nos guiará em nossas decisões

Chegamos hoje (14) ao capítulo 14 de Zacarias

No capítulo 4, Zacarias tem uma visão de candelabros de ouro com 7 lâmpadas alimentadas por oliveiras. Um anjo deu o significado: ‘Não por violência, mas pelo Meu Espírito’. Ou seja, a reconstrução do templo de Jerusalém seria pelo poder de Deus. No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (14), vamos saber que havia dissidência entre Salomão, Zorobabel e Josué. Só o que pode falhar é o esforço humano, mas Deus está sempre à disposição para nos guiar. Por isso, é importante estudar as Escrituras. Acompanhe acima a análise o capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.