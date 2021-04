Polícia captura jovem que atraiu motorista de aplicativo para a morte

Crime ocorreu no mês de janeiro, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de três meses à procura, a equipe da 1ª Delegacia de Santana, a 10 km de Macapá, conseguiu prender a jovem que teria sido a isca usada na emboscada preparada por uma facção para executar o motorista de aplicativo Algerri Alves da Silva, de 25 anos, morto com tiros na cabeça, no começo do ano.

A polícia não divulgou o nome da acusada. Ela foi presa na manhã deste sábado (10), próximo da delegacia que investigava o crime. Havia acabado chegar de uma comunidade ribeirinha do interior do estado, onde esteve escondida por quase três meses.

“Após a prisão do primeiro suspeito, a Polícia Civil representou pela preventiva dela. Vínhamos monitorando os passos dela há algum tempo. Tem 18 anos. Ela tinha acabado de chegar de interior onde estava escondida”, informou o delegado Felipe Rodrigues, que preside o inquérito sobre o caso.

Segundo ele, a acusada confessou ter participado da trama da morte de Algerri. Ela disse ter se tornado amiga do motorista pouco tempo antes da execução e confirmou que atraiu a vítima ao marcar uma corrida.

Contudo, ela alegou que não sabia do plano para matar, pensou que iriam apenas assaltar o motorista.

“Ela disse que marcou a corrida e aguardou a vítima. Disse que entrou no banco da frente e o atirador no banco de trás. Ao final da corrida, desceu primeiro do carro. E o atirador ficou no banco de trás. Ela então alega que quando se afastou, ouviu 2 disparos. E logo em seguida o autor saiu correndo com bastante sangue no rosto. Foi o que ela relatou”, revelou o delegado.

O crime ocorreu em 17 de janeiro de 2021, no Bairro Provedor, em Santana. Era uma noite de domingo. Algerri ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual no município, mas não resistiu.

Segundo as investigações, a ordem para a execução partiu de dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) – presídio na zona oeste de Macapá.

O homem que puxou o gatilho foi outro jovem, Calebe Nascimento de Lima, de 19 anos. Ele foi preso algumas horas depois. Na ocasião, ele disse em depoimento que o crime foi motivado por vingança. O carro da vítima teria levado uma pessoa para matar um dos membros da facção que deu a ordem para a morte do motorista de aplicativo.

Contudo, até hoje, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de que o motorista tenha sido morto apenas pela semelhança do carro dele, pois não há nenhum indício de que a vítima pertencesse a alguma organização criminosa.

Segundo a polícia, a jovem presa neste sábado tinha 17 anos à época do crime.