Polícia Civil descarta crime em sumiço de meninos de Calçoene

Por SELES NAFES

O delegado de polícia Niury Relry, que investiga o desaparecimento dos meninos de Calçoene, cidade a 370 km de Macapá, descartou, pelo menos por enquanto, a existência de algum crime envolvendo o sumiço dos menores. Ele confirmou, no entanto, que a mãe e o tio de Fabrício Oliveira Barbosa, de 14 anos, prestaram depoimento.

“Não houve condução. Espontaneamente a família está ajudando. Existem pequenas contradições, mas a gente não vê ainda indícios de crime. Estamos descartando essa linha. Estão ventilando muita informação, disse me disse. As histórias vão chegando, mas não tem nada disso”, informou delegado na noite deste sábado (17).

As suspeitas de um possível envolvimento do tráfico de drogas com o desaparecimento dos meninos chegaram ao conhecimento de alguns membros das equipes de buscas por meio de moradores.

Os boatos surgiram porque um irmão do adolescente mais velho seria usuário e estaria envolvido em pequenos furtos na cidade para alimentar o vício.

Segundo o delegado, depois de diligências e oitivas, também foi descartado que o adolescente desaparecido tivesse envolvimento com o comércio de drogas.

“Estamos nos mantendo afastados das buscas para não nos contaminarmos com essas teses investigativas que vão surgindo. Temos que ser imparciais para chegar o mais perto possível do que realmente aconteceu. Até o presente momento não há nada que envolva crime”, garantiu Niury Relry.

Neste domingo (18), as buscas entrarão no 11º dia. Os trabalho vem sendo feito por 50 homens do Exército, Polícia Militar, GTA e Corpo de Bombeiros com auxílio de mateiros da região. Neste sábado o trabalho se concentrou numa área onde pegadas foram vistas, mas ninguém foi localizado.