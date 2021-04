Polícia Federal prende ‘coiote’ na fronteira com a Guiana

Operação que está na terceira fase também investiga tráfico de armas e drogas

Compartilhamentos

Policiais federais deflagraram a 3ª fase da Operação Quinino, que combate vários tipos de crimes na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Na cidade de Oiapoque, distante 590 km de Macapá, um homem acusado de transportar imigrantes clandestinos foi preso preventivamente por ordem da justiça. Também houve a apreensão de dólares e euros.

A operação foi realizada no fim da tarde de ontem (16), quando os agentes e delegados cumpriram dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão.

Entre os presos está um ‘coiote’ que não teve o nome divulgado, mas que continuou promovendo a imigração ilegal para a Guiana e Suriname apesar de já ter sido investigado em outras etapas da operação.

A primeira fase foi no 11 de fevereiro, quando ocorreram duas prisões; a segunda no dia 3 de março, quando ocorreu outra prisão, todas por ordem da justiça.

Além da imigração ilegal, a Operação Quinino está investigando acusados de envolvimento em tráfico internacional de drogas e armas; contrabando e descaminho.

O nome da operação foi escolhido por se tratar do principalmente medicamento usado em casos de malária, doença endêmica bastante comum na fronteira.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos € 1.360, US$ 250 (americanos) US$ 110 (do Suriname).