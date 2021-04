Polícia pede fim de fake news sobre meninos desaparecidos

Buscas pelos garotos entraram no 12º dia no município a 370 km de Macapá.

As buscas pelos dois garotos desaparecidos na selva amazônica da área rural do município de Calçoene, a 370 km de Macapá, entraram no 12º dia sem sinal das vítimas.

Nesta segunda-feira (19), o comandante da Companhia de Calçoene, do 12º Batalhão, capitão Cecílio, criticou a propagação de notícias falsas sobre o caso.

“A gente pede para que a comunidade evite a propagação de fake news, que desagregam o valor dos profissionais de segurança pública e militares envolvidos nas buscas. Os órgãos estão fazendo o máximo possível para que esses jovens sejam encontrados com vida e dar uma resposta à comunidade”, diz o comandante no vídeo.

Por enquanto, a maior pista encontrada foi a cadela que partiu junto com Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício de Oliveira, de 14 anos, do assentamento na comunidade de Águas Verdes ondem moram no último dia 8 para apanhar açaí na mata. O animal foi achado uma semana depois do desaparecimento.

Outros indícios seriam pegadas encontradas pelas equipes de busca. As mais recentes, de pés descalços, foram avistadas no domingo (18) por militares do Exército, que junto com a Polícia Civil, Bombeiros, GTA e guardas florestais, forma a força-tarefa que vasculha a floresta em busca dos meninos.

Também nesta segunda-feira a equipe K-9, do Canil da Polícia Civil, seguiu essa pista com os cães farejadores. O indício das pegadas aventou a possibilidade dos meninos estarem andando em círculos.

O mal tempo tem prejudicado muito as buscas. As tempestades deixa da floresta extremamente perigosa, pois há muitas quedas de árvores e os charcos (terrenos alagados) ficam cada vez mais fundos.