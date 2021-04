Policiais civis fazem campanha de donativos para pessoas afetadas pela pandemia

Doações de mantimentos que compõem a cesta básica podem ser entregues no Ciosp do Pacoval, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Agentes do Ciosp do Pacoval iniciaram à uma campanha de enfrentamento à fome durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados às famílias carentes da capital amapaense.

Comovidos com situação de vulnerabilidade social, principalmente de moradores de regiões periféricas de Macapá, os policiais civis Jairo e Camila tiveram a ideia de montar um posto de arrecadação de alimentos, que funciona 24h por dia, na Central de Flagrantes do Ciosp do Pacoval.

A ação vem dando certo. Com a ajuda de outros colegas e a participação da comunidade, a campanha já arrecadou vários quilos de alimentos, mas ainda é pouco. Por isso, eles pedem a colaboração da população.

“Precisamos ajudar as pessoas vulneráveis, as pessoas carentes, que estão necessitadas. Vamos selecionar estas pessoas juntos com associações e levar até as comunidades. Tem muita gente passando fome. Aguardamos toda a comunidade, bem como colegas agentes, delegados, oficiais de polícia, agentes administrativos, colaborem com essa campanha”, reforçou o agente Jairo.

O Ciosp do Pacoval fica localizado na Rua Guanabara. Basta entregar os donativos a qualquer hora do dia.