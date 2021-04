Policial de férias rende criminosos após assalto em consultório

Os assaltantes são menores de idade e estavam armados

Um policial militar de férias decidiu agir quando percebeu que um consultório odontológico havia sido invadido por três assaltantes, todos menores de idade. De acordo com a polícia, o caso ocorreu no fim da tarde de ontem (26), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O policial, lotado no Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), conseguiu abordar os três que foram surpreendidos e se renderam sem reação.

Os bandidos usavam uma arma de fogo caseira e estavam carregando os produtos roubados do consultório quando foram abordados. Ninguém no consultório foi ferido.

O PM ligou para o Ciodes, que enviou uma equipe do 1º Batalhão para o local e conduziu os menores para a Delegacia de Atos Infracionais (Deiai).

O Portal SelesNafes.Com apurou que esse teria sido o segundo roubo ao mesmo consultório. Comerciantes do Muca, especialmente da Avenida Remo Amoras, onde existe bastante atividade comercial, têm se queixado da ação de criminosos.