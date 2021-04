‘Pop Art Tucuju’ dá os tons do Shopping Popular

Jeriel Luz é o artista por trás das obras de arte que estão colorindo o Shopping Popular

As festas de marabaixo e o jeito de viver do ribeirinho dominam a aquarela que está dando os tons do Shopping Popular, prédio que vai concentrar pequenos empreendedores e feirantes no coração do Centro Comercial de Macapá.

A obra começou há 12 anos, mas ficou paralisada durante anos. Só em 2019 é que a construção foi retomada pela prefeitura com recursos de R$ 4 milhões liberados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM). Mais de 90% da construção já foram executados, e o espaço terá mais de 150 espaços comerciais.

O prédio, que será entregue até o início de maio, ganhou jeito de obra de arte graças ao talento de Jeriel Luz, criador do estilo ‘pop art tucuju’. São dois grandes painéis: o Marabaixo, Ritmo e Força tem 12 metros de largura, e o Labor Tucuju tem 50 metros.

Jeriel é filho de ribeirinha, e procura colocar em suas obras histórias e costumes transmitidos pela mãe.

“A minha inspiração foi a nossa própria cultura. Eu acredito que o ribeirinho tem uma força muito grande, é aquele que vende os produtos, que faz a farinha, que colhe o açaí, que pesca o camarão. E o marabaixo vem do aspecto cultural do ritmo, da dança, então tudo isso me encanta e encoraja”, explica Jeriel.

“(…) Eu acredito que quando esses momentos são possíveis, de representar o nosso Estado, as nossas raízes, eu tenho muito orgulho em participar”, finalizou o artista.

Em 25 anos de carreira, Jeriel participou de exposições em Paris e Lisboa, em 2018, além de mostras coletivas e individuais no Amapá.