Por agendamento, Detran volta a atender presencialmente

A partir desta segunda-feira (26), o órgão, localizado na zona norte de Macapá, volta a atender presencialmente os cidadãos do Amapá.

Com o recuo do número de novos casos de covid-19 no Amapá, dois órgãos de grande fluxo de atendimento ao cidadão e contribuinte começam a retomar os atendimentos presenciais de forma parcial a partir desta segunda-feira (26).

Além do Superfácil, o Departamento Trânsito do Amapá (Detran) também retorna às suas atividades presenciais a partir desta segunda. Mas, para ser atendido, o cidadão deve solicitar por agendamento no site do órgão.

Por enquanto, serão retomados apenas os serviços que estavam suspensos e que não foram contemplados com atendimento virtual, para evitar aglomerações.

Mesmo com o retorno presencial, algumas atividades podem ser facilmente solucionadas de forma online. Como por exemplo, pedidos de alteração de dados na CNH, atividade remunerada e alteração de estado, podem ser realizados pelo site do Detran Amapá.

A abertura de processo de 1ª habilitação deve ser solicitada nas unidades Superfácil, por intermédio de agendamento prévio no portal de serviços do Governo do Estado.

As provas para obtenção da CNH serão retomadas na semana seguinte, começando primeiramente com as provas teóricas e, em uma segunda fase, nas semanas seguintes, serão liberadas as provas práticas.

O Detran utilizará metade de seus servidores em atendimento presencial e metade em teletrabalho.