Prefeito viaja 230 km em ônibus com pacientes do programa Mais Visão

Bruno Mineiro veio com os primeiros dos 300 pacientes de Tartarugalzinho que serão operados em Macapá

Por SELES NAFES

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (DEM), decidiu encarar uma viagem de 232 km, num ônibus até a capital, para acompanhar moradores do município que serão atendidos no programa Mais Visão. No total, o programa vai atender cerca de 300 pacientes do município.

A viagem começou às 3h da madrugada deste sábado (24). Por volta das 7h, os pacientes acompanhados do prefeito já estavam chegando em Macapá. No total, quatro ônibus estão sendo utilizados.

A ação iniciou no sábado passado (17), em Tartarugalzinho, quando os pacientes passaram por uma primeira triagem do programa, atendendo solicitação da prefeitura.

Em Macapá, eles estão sendo submetidos a mais exames e em seguida passam pelas cirurgias, que duram cerca de 5 minutos, no caso da catarata.

Após os procedimentos, os pacientes estão sendo hospedados em um hotel pago pela prefeitura de Tartarugalzinho, onde passarão as primeiras horas do pós-operatório. O município também se responsabilizou pela alimentação dos pacientes.

A aposentada Tereza Maciel dos Santos, de 80 anos, foi a primeira moradora de Tartarugalzinho a passar pela cirurgia de catarata.

“Sem esse apoio seria muito difícil conseguir a vaga para cirurgia, e mais difícil ainda vir aqui em Macapá”, comentou a aposentada.

Maria Rosa da Silva Trindade, de 62 anos, foi a 5ª paciente operada.

“Deu tudo certo”, comemorou.

“Quero agradecer a todos que estão envolvidos nessa ação que vai atender mais de 300 pessoas”, registrou o prefeito.

O Mais Visão é gerenciado pelo governo do Estado com recursos de emenda do senador Davi Alcolumbre (DEM), numa parceria com o Centro Daniel Samarate (Capuchinhos).