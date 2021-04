Prefeitura diz que idosos de outras cidades foram vacinados em Macapá

Uso de vacinas além do calculado deixou idosos da capital sem a 2ª dose

Compartilhamentos

A Secretaria de Saúde de Macapá informou ao Ministério Público do Estado, durante uma reunião, que idosos de outras cidades vieram para Macapá para serem vacinados contra a covid-19. Por isso, o quantitativo de imunizantes não foi suficiente para a 2ª dose da faixa de 65 a 69 anos. O MP afirma que centenas de idosos ficaram sem a imunização de reforço.

A vacinação dos idosos está suspensa desde o último dia 20 por falta de novas doses. O MP expediu uma recomendação para que os órgãos municipais respeitem informe técnico do MS e deem prioridade aos idosos de 65 a 69 anos, na 2ª dose.

A recomendação foi dada pelos promotores Weber Penafort e Fábia Nilci à subsecretária de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço, e à coordenadora de Imunização, Monique Uchôa, que tiveram que explicar sobre a suspensão da vacinação.

O MP afirma que Macapá tinha recebido do Ministério da Saúde o quantitativo da segunda dose de CoronaVac exato para a conclusão do esquema vacinal dos idosos.

“É fundamental a conclusão do ciclo vacinal dessas pessoas, que somente se conclui com a segunda dose da vacina. Outro ponto importante, é que a coordenação municipal de vacinação siga com atenção o informe técnico do Ministério da Saúde que acompanha as doses que serão distribuídas nesta semana “, frisou a promotora de Justiça Fábia Nilci.

Os promotores adiantaram que se a recomendação não for cumprida, haverá medidas judiciais.