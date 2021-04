Professor é atropelado na faixa de pedestre

Professor Chiquinho morreu no Hospital de Pronto Socorro. Motorista foi encaminhado para a delegacia

Um professor bastante popular no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá, morreu atropelado no fim da noite desta sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na faixa de pedestre quando foi atingida violentamente pelo carro.

O acidente ocorreu na Rua Adálvaro Cavalcante, no cruzamento com a Avenida Antônio Nunes, próximo à Feira do Bairro Nova Brasília. Segundo informações colhidas no local pela equipe do 4º BPM, Francisco Maciel dos Santos, o Professor Chiquinho, estava saindo da feira quando tentou atravessar a pista e foi atingido por um Ônix.

O professor foi socorrido e levado para o Pronto Socorro de Santana, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

O motorista Edvan Nascimento da Silva permaneceu no local até a chegada da PM e foi submetido ao teste de alcoolemia que deu resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. Mesmo assim, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia.

Professor Chiquinho era bastante conhecido em Santana. O ex-prefeito Ofirney Sadala postou uma nota lembrando que os dois tinham trabalhado juntos na Escola Afonso Arinos.

No local do acidente, moradores afirmaram que essa não tinha sido a primeira ocorrência grave no local. Num vídeo, uma mulher chega a afirmar que a culpa pelos acidentes seria de caminhões que ficam estacionados irregularmente na feira.