Programa Mais Visão faz as primeiras cirurgias de catarata congênita no Amapá

Os primeiros pacientes foram quatro crianças, de 7, 8, 9 e 13 anos de idade, que começaram a enxergar. Cirurgias foram feitas no HCAL, em Macapá.

A vida de quatro crianças que nasceram com catarata congênita e não enxergavam todas as cores com nitidez mudou na manhã deste domingo (25). Elas foram as primeiras pacientes a serem operadas na rede pública do Amapá com este tipo de problema.

As cirurgias ocorreram no Hospital das Clínicas Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá e foram feitas através do Programa Mais Visão, que é organizado pelo Governo do Amapá com recursos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (DEM) em parceria com a ONG católica dos Capuchinhos.

As crianças, de famílias diferentes, têm 7, 8, 9 e 13 anos de idade. Elas nasceram com a catarata congênita. A doença costuma afetar os idosos, mas também pode ocorrer em bebês e é uma das principais causas de cegueira na infância.

O número de casos de catarata congênita no Brasil é modesto, com uma prevalência de cinco a 15 casos por 10 mil habitantes, mas esse número pode ser subestimado, devido às dificuldades para um diagnóstico precoce.

O médico Luciano Goulart, coordenador do programa “Mais Visão”, explica a catarata congênita pode ser parcial ou total, mas afeta diretamente a visão, causando falta de nitidez, visão amarelada, formação de halos em locais de alta luminosidade e o aparecimento de um ponto ou mancha esbranquiçada nos olhos.

“No caso específico das crianças operadas neste domingo apenas uma delas tinha alguma percepção de luz. As outras, nem isso”, explicou o médico.

Basicamente, o que a cirurgia fez foi substituir o cristalino natural dos olhos por uma lente intraocular. O procedimento é muito rápido, com duração em torno de 10 minutos. O mais demorado é o tempo de sedação e o cuidado com a dosagem da medicação, que precisa obedecer à idade e ao peso dos pequenos pacientes.

O senador Davi, que acompanhou os procedimentos dentro do bloco cirúrgico, destacou que poucos estados no Brasil realizam esse tipo de cirurgia na rede pública, sobretudo pela carência de especialistas em oftalmologia pediátrica capazes de realizar esses procedimentos.

Por isto, ele valorizou o programa Mais Visão, que já realizou mais de 16 mil cirurgias de catarata e mais de 70 mil procedimentos.

“Não há felicidade maior do que fazer a diferença na vida dessas crianças, que nasceram sem enxergar. Praticamente renasceram hoje, ao poderem ver a vida, as pessoas e os caminhos que terão pela frente”, descreveu o senador.