“PS ou uma maniçoba?”, questionam estudantes sobre ingresso na Unifap

Críticas começaram a ganhar robustez nas redes sociais do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um grupo de estudantes amapaenses reclama da longa programação da Universidade Federal do Amapá (Unifap) para o Processo Seletivo 2021, que de acordo com o calendário oficial do certame, só será finalizado no mês de agosto.

São candidatos ao ingresso na universidade que não concordam com as datas divulgadas pela instituição.

A brincadeira de comparação com o alimento amazônico – a maniçoba –, foi imediata e óbvia, pois a iguaria tem o preparo demorado, tendo que cozinhar por sete dias inteiros antes de ser temperada.

Estudantes inundaram as redes sociais oficiais da instituição com essa pergunta e outras reclamações durante toda a semana, após a Unifap informar suas intenções com prazos bastante dilatados.

Os estudantes formaram um grupo, o “PS2021JÁ”, que tem crescido rapidamente na internet, tem mais de 1 mil assinaturas em uma petição online e, na última semana, ganhou o impulso ainda maior ao conquistar o apoio do movimento estudantil organizado de dentro da Unifap, do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e de Centros Acadêmicos.

A argumentação, além da angústia de terem que aguardar quase um ano inteiro, perpassa pela questão social de estudantes de baixa renda, que não poderão aguardar o prazo que a universidade definiu.

Outra reclamação é que agosto é apenas dois meses antes do Enem 2022, emendando um processo no outro e prejudicando quem tem se preparado para as seleções – péssimo, dizem os jovens.

“Sou contra a medida da Unifap pelo prejuízo financeiro e psicológico que será causado aos alunos, sem contar que não há justificativa plausível para o aumento dos prazos do processo seletivo”, declarou Ana Paula Palheta Faria, uma das estudantes que compõe o grupo que questiona as datas.

Para a Unifap, apresentam: Inscrição em maio (período de 1 mês, por conta da pandemia); resultado em junho e matrícula online uma semana após o resultado.

Unifap

Ao Portal SelesNafes.com a administração da Unifap informou que a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (Prograd) irá conceder uma entrevista coletiva no hall da reitoria da universidade, no Campus Marco Zero, em Macapá, na manhã da próxima segunda-feira (12), respeitando os protocolos de proteção contra covid-19.