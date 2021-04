Randolfe cobra explicações sobre apagão e alerta para conservação de vacinas

Senador protocolou ainda durante a sessão do Senado requerimentos aos órgãos de fiscalização

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) estava na sessão do Senado ontem (8) quando houve o novo apagão no Amapá, o 4º em apenas cinco meses e o maior de todos, quando 15 dos 16 municípios foram atingidos. Apenas Oiapoque ficou de fora por ter um sistema termelétrico isolado. O fornecimento começou a ser restabelecido uma hora depois em alguns bairros da capital e municípios, mas levou até duas horas para normalizar no restante do Estado.

Randolfe apresentou na mesa do Senado requerimentos ao Operador Nacional do Sistema (ONS), Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério das Minas e Energia pedindo explicações sobre o novo blecaute.

“O que ocorreu com o povo dessa terra não há palavras para descrever. É urgente a explicação devida. Não é aceitável que um sistema para 800 mil pessoas persista nessa instabilidade, trazendo memórias tão tristes”, comentou o senador ao pedido aprovação dos requerimentos.

Randolfe disse que também ligará para todos os prefeitos para perguntar sobre a integridade das vacinas. A preocupação é que em alguns municípios a energia demorou para retornar, e isso pode ter afetado a refrigeração adequada dos imunizantes.