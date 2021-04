Randolfe pede que EUA destinem vacinas ao Amapá

Senador pediu também o direcionamento de investimentos em projetos sustentáveis

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) pediu hoje (14) ao governo dos Estados Unidos que destine ao Amapá o excedente de vacinas contra covid-19, além de ajuda humanitária a comunidades ribeirinhas e indígenas. Foi durante encontro com o embaixador americano, Todd Chapman.

Até agora, apenas 6,95% da população do Amapá recebeu a primeira dose, e 2,49% a segunda aplicação. São quase 102 mil casos da doença e mais de 1,4 mil mortes.

O governo de Joe Biden anunciou investimento de US$ 20 bilhões ao Brasil. Além do excedente de vacinas, Randolfe pediu que direcionamento de investimentos em projetos sustentáveis para a Amazônia.

“Expus as vantagens comparativas do Estado – é o mais preservado do país e tem o maior número de unidades de conservação e reservas indígenas demarcadas”, explicou o senador.

Randolfe lembrou que o Amapá precisa de mais vacinas, respiradores, medicamentos para intubação, EPIs, testes PCR, além de alimentos para famílias atingidas pela pandemia.

Chapman prometeu tratar do assunto em outra reunião, ainda hoje, com representantes do consórcio de estados da Amazônia, entre eles o governador Waldez Góes.