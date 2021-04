Randolfe quer que Ministérios Públicos apurem falta de kits de intubação

Hospital Universitário, na zona sul de Macapá, é a principal unidade de tratamento para covid-19 no Amapá.

O senador Randolfe Rodrigues (REDE) protocolou, nesta sexta-feira (23), pedido de fiscalização nos Ministérios Públicos Estadual e Federal no Amapá para que seja apurada suposta falta de medicamentos do chamado kit de intubação para pacientes de covid-19 no Hospital Universitário, principal unidade de tratamento da doença no estado.

Segundo o parlamentar existem denúncias de falta de sedativos e bloqueadores neuromusculares usados na intubação.

“Diante da ausência do fornecimento pelo poder público, as redes sociais têm sido inundadas por diversos pedidos de coleta e doação de medicamentos de familiares de pacientes”, relata trecho do pedido do senador.

O senador também cobra que seja apresentado, de forma transparente, um plano de gestão do estoque de medicamentos necessários à manutenção adequada de pessoas internadas com o novo coronavírus.

Ainda ontem, ele também pediu que seja apurada a morte de pacientes no HU, que teriam ocorrido durante queda de energia na unidade.