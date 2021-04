‘Retaguarda gigante’, diz Davi ao acionar a 3ª usina de oxigênio do Amapá

Equipamento foi acionado em Oiapoque

Entrou em operação neste sábado (17), no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, a 3ª usina de oxigênio instalada na rede hospitalar após articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM) com o governo federal e iniciativa privada.

“É uma retaguarda gigante para a saúde pública e para a proteção da vida das pessoas no Amapá, e isto ocorre em meio à maior crise sanitária por que passa a humanidade”, disse o senador ao lado do governador Waldez Góes (PDT), após o acionamento da usina, instalada no Hospital Estadual.

A usina tem capacidade de produzir 30m³ de oxigênio por hora, o que pode atender, segundo cálculos da Secretaria de Saúde do governo do Estado, aproximadamente 100 leitos hospitalares.

Já estão em funcionamento uma usina em Laranjal do Jari, no extremo sul do estado, e outra em Macapá, na capital. O funcionamento delas permitirá a ampliação de leitos e o abastecimento de cilindros de oxigênio, afastando ainda mais o risco de um colapso do abastecimento produto em todas as regiões do Estado.

Dentro de 30 dias, uma nova usina deverá ser montada no município de Santana, também no Hospital Estadual, que recebe a maioria dos pacientes com covid-19.