Reunião de facção termina com um morto em Santana

Criminosos entraram em confronto duas vezes com policiais de dois batalhões

Por OLHO DE BOTO

Um integrante de um grupo denunciado por ostentar armas de fogo e comercializar drogas em um bilhar, localizado em uma área de invasão entre os bairros Paraíso e União, em Santana, morreu numa intervenção da Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (23).

A ação da Companhia de Choque do Bope e do 4º Batalhão ocorreu durante tentativa de abordagem aos suspeitos que, segundo a denúncia, participavam de uma reunião entre membros de uma organização criminosa.

De acordo com o capitão Jonas Santos, durante a averiguação das informações repassadas ao disk denúncia do Bope, o bando adentrou na mata quando avistou os militares do 4° Batalhão se aproximando. Então houve o primeiro confronto.

Eles teriam atirado contra os policiais e, em seguida, correram em direção ao outro lado da mata, mas o local já estava cercado pelos militares do Choque. Cercados, decidiram atirar novamente contra os policiais.

No revide, um deles foi baleado e morreu antes da chegada do socorro médico. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, porções de drogas e um rádio comunicador.

“Ele foi avisado por rádio por outros faccionados que estavam no começo da ponte, e correram por aqui. Nesse segundo confronto resultou na morte desse indivíduo que ainda não foi identificado”, explicou o capitão.

Até as 14h20min, o corpo do criminoso permanecia no local aguardando remoção pela Politec. Como o lugar do confronto é de difícil acesso, o cadáver foi colocado no pátio de uma residência para facilitar o trabalho da equipe do carro tumba.