Santana começa a imunizar pessoas com comorbidades; Macapá para em 62 anos

Enquanto Macapá parou a vacinação em idosos de 62 anos, Santana, cidade a 17 km da capital, iniciou nesta terça-feira (6), a vacinação contra a covid-19 para pessoas de 59 anos com comorbidades.

O grupo abrange pessoas com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doença cardíaca, pulmonar, renal, anemia falciforme, obesidade mórbida, down e cirrose hepática.

Para receber a vacina é obrigatória a comprovação da comorbidade, através de atestado, laudo médico ou exames especializados, além de documento de identidade com foto e data de nascimento, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

O atendimento é feito de 9h às 12h e 14h às 17h, nos pontos drive-thru em frente à Prefeitura de Santana, em frente à Policlínica Dr. Alberto Lima, à Unidade Básica Floriano Rêgo e no posto de vacinação montado na Igreja Universal do Reino de Deus, na Rua Salvador Diniz, no centro da cidade.

Além das pessoas que têm 59 anos com comorbidade, o município também prossegue com a vacinação da população que têm 60 anos e continua vacinando trabalhadores da saúde e idosos que já estão no prazo para tomar a segunda dose da vacina.

Veja a lista de comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde:

– Diabetes Mellitus;

– Hipertensão arterial grave:

– Hipertensão Arterial Resistente (Har);

– Hipertensão Arterial Estágio 3;

– Hipertensão arterial nos estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

– Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

– Doença Renal

– Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares

– Insuficiência Cardíaca (Ic);

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

– Cardiopatia Hipertensiva;

– Síndromes Coronarianas;

– Valvopatias;

– Miocardiopatias e Pericardiopatias;

– Doença da Aorta, dos Grande Vasos e Fístulas Arteriovenosas;

– Arritmias Cardíacas;

– Cardiopatias Congênita no Adulto;

– Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos Implantados;

– Doença Cerebrovascular;

– Imunossuprimidos

– Anemia Falciforme

– Câncer

– Obesidade Grave

– Síndrome de Down

– Cirrose Hepática

– Doença Asmática

– Doença Alérgica