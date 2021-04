Santana cria auxílio-alimentar de R$ 800

O benefício é o 5⁰ programa de segurança alimentar com recursos alocados pelo senador no Amapá.

O prefeito de Santana, Bala Rocha, sancionou, na segunda-feira (19), a lei que institui Programa Alimento na Mesa, que consiste em um auxílio de R$ 800, pago em três parcelas através de cartões de vale-compras.

O valor, que permitirá a aquisição de alimentos, gás de cozinha e medicamentos, é um aporte de emenda parlamentar de R$ 1,2 milhão do senador Randolfe Rodrigues (REDE) e R$ 4 milhões do deputado federal Luíz Carlos (PSDB). Eles estiveram na Câmara de Vereadores do município durante a sanção.

“Precisamos de ações rápidas que protejam a população, sobretudo os mais pobres contra os efeitos sociais da pandemia. Além de vacina no braço, é importante garantir comida no prato dos cidadãos “, destacou o senador.

Santana é o 5º município a garantir um programa de auxílio-alimentação. Além dele, já têm o benefício Macapá, Mazagão, Oiapoque e Laranjal do Jari. Todos com emendas do senador Randolfe. Ao todo, já foram destinados, somente este ano, R$ 6,8 milhões para ações de segurança alimentar, como a entrega de cestas básicas e cartões de vale-compras.