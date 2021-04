Secretário de meio ambiente do Amapá não resiste à covid-19

Robério Aleixo Anselmo Nobre, de 62 anos, estava internado no Hospital São Camilo há duas semanas.

Atualizada às 22h30

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Governo do Amapá confirmou, no início da noite, o falecimento do secretário estadual de Meio de Ambiente, Robério Aleixo Anselmo Nobre, de 62 anos. Ele faleceu no fim da tarde desta quarta-feira (7), no Hospital São Camilo, em Macapá.

Robério Nobre tinha formação em meteorologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e era pesquisador de carreira da Embrapa. Também era bacharel em Direito.

Com perfil técnico, colaborou com o governo de Waldez Góes (PDT) nos últimos seis anos. Já havia sido o titular da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Setec), do Desenvolvimento Rural (SDR) e por último, desde o início de 2019, ocupava o cargo de Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Robério estava internado com complicações da covid-19 há aproximadamente duas semanas. Ele deu entrada em um leito clínico, mas não melhorou e teve que ser intubado.