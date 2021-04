Senador pede à Rússia que agilize fornecimento da Sputinik após decisão do STF

Imunizante é um dos mais eficazes. Estados e o senador Randolfe Rodrigues ingressaram com ações no Supremo pedindo uso no Brasil

Compartilhamentos

Enquanto aguarda decisão do STF em ação que pede o uso emergencial da Sputinik V no Brasil, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) se reuniu com o embaixador russo, Alexey Labetskiy. O objetivo é que, após uma possível decisão favorável da corte, haja agilidade no fornecimento do imunizante já encomendado pelo governo do Amapá e prefeituras de três cidades.

A Sputnik V é considerada uma das mais eficientes, com taxa de imunização de 91,6% e já é usada por 27 países, como a Argentina e a Índia.

No dia 13 de março, a prefeitura de Macapá formalizou a intenção de comprar 119 mil doses. O governo do Estado assinou contrato no dia 22 do mesmo mês para comprar 450 mil doses. Além de Macapá, também manifestaram intenção de compra as cidades de Santana (23,5 mil doses) e Mazagão (4.750).

“Nosso mandato, inclusive, destinou R$ 8,1 milhões em emendas para que as prefeituras possam fazer a aquisição, contemplando os 16 municípios do estado”, destacou o senador, que também foi o relator do projeto de lei que facilitou a compra de imunizantes por estados e municípios.

A ação ajuizada pelo senador no STF é idêntica à que já foi protocolada pelos governos do Maranhão e Amapá. O ministro Ricardo Lewandovski deu até o dia 26 de abril para que a Anivsa se manifeste na ação do governo maranhense.

Randolfe acredita que até o fim do mês a Sputnik V seja autorizada para uso no Brasil e até junho está sendo usada no Amapá.