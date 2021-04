Serra do Navio zera casos de covid-19

Resultado é graças a um plano de ação montado pela prefeitura que faz busca ativa, isolamento e acompanhamento dos doentes

Por SELES NAFES

Há quase duas semanas, a cidade de Serra do Navio, a cerca de 200 km de Macapá, não registra nenhum caso novo de covid-19. Durante três meses de 2020, a cidade chegou a ser a que mais tinha casos no Brasil em relação ao tamanho da população, mas conseguiu virar o jogo. Nem lockdown a cidade precisou fazer.

Com menos de 6 mil habitantes, Serra do Navio registrou 1.077 casos da doença até agora com cinco mortes. Em abril do ano passado, o município teve 8 moradores infectados, e os casos explodiram no mês seguinte para 244 ocorrências.

Nos primeiros dias de abril de 2021, ainda foram registrados 67 novos doentes, mas há quase 15 dias não há mais nenhum paciente em fase de transmissão.

“Não temos nenhum caso positivo de covid-19. Estamos zerados. Mas continuamos fazendo a busca ativa, fazendo a desinfecção no comércio e até nas residências. Na busca ativa só estamos achando as pessoas que já tiveram”, explica o secretário de Saúde de Serra do Navio, Ronival da Silva Virgolino.

Rodízio de CPF

Mesmo com uma equipe pequena, a prefeitura adotou uma estratégia diferente de outros municípios. Melhorou a estrutura para receber pessoas com complicações, e adotou medidas para evitar a propagação, sem esquecer da economia.

Para operacionalizar essas frentes, foi criado um programa de assistência e monitoramento de pacientes que consiste em sete etapas, que incluem busca ativa com testagem, notificação, isolamento e acompanhamento domiciliar com médicos, fisioterapeutas e psicólogos. Além disso, até os carros que entram em Serra do Navio passam por uma barreira sanitária de higienização.

Para evitar o lockdown, o que penalizaria ainda mais o comércio, a prefeitura decidiu fazer um rodízio pelo CPF para reduzir a circulação de pessoas.

“Em dia par, pessoas com CPF em terminação par podem fazer as suas compras no comércio. E assim também nos dias ímpares”, conta o secretário.

Deu certo. No último decreto da prefeitura, publicado na terça-feira (20), foram liberados até os esportes coletivos nas arenas e campos, situação bem diferente de Macapá e outras cidades do Estado. As partidas podem ocorrer das 8h às 18h, período em que as pessoas podem receber a vitamina D do Sol.

A vacinação também tem avançado, na medida em que as remessas de imunizantes são enviadas. Na localidade do Capivara, uma das seis comunidades longe da sede do município, todos os moradores acima de 60 anos já foram vacinados contra a covid-19.