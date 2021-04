Shopping Popular vai ajudar no pós-pandemia, avalia Davi

A previsão de entrega é para o dia 23 de abril ou até o início de maio. Localizada no coração de Macapá, obra custou R$ 4 milhões.

Por RODRIGO ÍNDIO

Mais de uma década de obras paralisadas e o abandono por parte do poder público fizeram a grande maioria dos trabalhadores acreditar que já não teria mais jeito. Contudo, em 2020, o terreno destinado ao Shopping Popular de Macapá deixou de ser uma área coberta por mato e lixo para dar lugar a uma nova estrutura.

O serviço foi retomando e finalmente o novo ambiente deve ser entregue à população. A previsão é para o dia 23 de abril ou até o início de maio. São quase 12 anos de espera.

O novo projeto é de responsabilidade da prefeitura de Macapá e teve início ainda na gestão do prefeito Clécio Luís (Sem partido) em abril do ano passado. A obra foi custeada com emenda do senador Davi Alcolumbre (DEM), orçada em cerca de R$ 4 milhões, e está sendo executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob) da capital.

Davi explica que esta é uma reivindicação antiga dos vendedores autônomos do Feirão Popular, no Centro. Para ele, a expectativa é de que o empreendimento ajude a aquecer a economia da cidade no período pós-pandemia.

“Ainda estamos vivendo um período difícil. Essa minha emenda para a construção do Shopping Popular de Macapá foi liberada antes da pandemia. Mas vejo que a obra será ainda mais importante para a sobrevivência dos comerciantes e para aquecer a economia. Vamos superar essa quadra triste ocasionada pela maior crise sanitária dos últimos 100 anos”, disse Alcolumbre.

O Shopping Popular também vai contemplar os comerciantes que ficam no entorno do Mercado Central e na Feira do Caranguejo. Um deles é seu Francisco Almeida, de 71 anos. Ele trabalha há seis décadas com a venda de camarão.

“Passamos anos na nossa feira trabalhando livre, aí tá bonito, mas o espaço dos boxes está pequeno, não cabe nossas cubas [de isopor]. O prefeito precisa reavaliar antes de entregar. Espero que conversem conosco para alinhar. É uma obra muito aguardada e é preciso de organização”, opinou o feirante.

Atualmente, estes trabalhadores estão numa estrutura montada na Rua São José e na Rio Maracá.

Estrutura

Nesta última etapa, estão sendo realizados serviços de acabamento interno e externo, paisagismo e revestimento. O espaço também vai contar com plataforma de acessibilidade, bicicletário, ciclofaixa e estacionamento próprio.

O prédio conta com dois andares. No térreo, 114 lojas na área coberta e 20 lojas externas, 2 quiosques institucionais, 2 áreas de serviço e plataforma de acessibilidade.

No andar superior estão 7 unidades comerciais, praça de alimentação, 8 banheiros masculinos, 7 femininos e 1 para portadores de necessidades especiais.