SNTV: Cenário da guerra ao crime mudou no Amapá, diz comandante do Bope

O major Kleber Silva, que conduz o Batalhão de Operações Especiais, afirma que o crime está cada vez mais organizado

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Em tom de desabafo, o comandante do Bope do Amapá, o major Kleber Silva, disse na semana passada que há lugar onde um criminoso possa se esconder da PM, especialmente depois atentar contra a vida de algum membro da corporação. Foi após o confronto que terminou com a morte do terceiro envolvido a uma emboscada a um sargento do batalhão. Em entrevista ao SNTV, canal de vídeos do portal SelesNafes.Com, o oficial confirma que o cenário da guerra ao crime mudou completamente a partir da chegada das facções criminosas, que hoje disputam até o controle do tráfico de drogas no interior. Acompanhe