Suspeito de tráfico corre, mas é alcançado pela Força Tática

Flagrante ocorreu na madrugada desta quinta-feira, na zona sul de Macapá: 86 pedras de crack.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 20 anos foi preso por posse de drogas na madrugada desta quinta-feira (1), no Bairro Congós, na zona sul de Macapá. O flagrante ocorreu após denúncia anônima, passada através do 190, que indicou intensa comercialização de drogas na área de pontes da rua Benedito Lino do Carmo, a 24ª Avenida da comunidade.

Na chegada ao local, um grupo suspeito começou a correr quando avistou a polícia se aproximando. Contudo, Lucas Santos ficou para trás e foi alcançado pela equipe comandada pelo capitão Amorim Santos, do Batalhão de Força Tática.

“Além da droga, ele estava com dinheiro todo trocado, que é um indicativo de possível comercialização de drogas, é uma área conhecida por ter intensa movimentação de venda do tráfico, então, apesar de ele ainda não ter antecedentes criminais, todos esses indícios levam a crer que ele estava participando dessa atividades ilícita”, analisou o capitão.

Segundo o oficial, na bolsa que o suspeito carregava continha 86 porções de crack, já devidamente embaladas para comercialização. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Ciosp do Pacoval.